Nel lungo weekend di Pasqua e Pasquetta e del 25 aprile, il Classis Ravenna – Museo della città e del territorio e la Domus dei Tappeti di Pietra sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Si segnala inoltre che i visitatori e i turisti che sono in vacanza con i loro amici pelosi possono sperimentare la visita al museo e al sito archeologico in loro compagnia. In entrambi i siti, infatti, è possibile far entrare anche il proprio animale domestico, con l’accortezza di tenerlo al guinzaglio, durante la permanenza all’interno delle strutture.

Un modo per vivere, e condividere, l’esperienza museale con la famiglia al completo, animali di affezione compresi!

Classis Ravenna propone un percorso nella storia dall’età preromana all’Alto Medioevo e presenta oltre 600 reperti archeologici che raccontano l’evoluzione della città e del suo territorio.

Due nuove sezioni, Abitare a Ravenna e Pregare a Ravenna, incentrate sull’urbanistica residenziale e luoghi di culto, accolgono circa 150 mq di mosaici inediti, alcuni di grandi dimensioni, dando accesso ad un immenso patrimonio fatto di conoscenze e consapevolezze sulla vita privata e pubblica della comunità ravennate all’epoca di Ravenna Capitale.

La Domus dei Tappeti di Pietra, uno dei più importanti siti archeologici italiani scoperti negli ultimi decenni, è costituita da 14 ambienti pavimentati con meravigliosi mosaici policromi appartenenti ad un edificio bizantino del V-VI secolo d. C. Al suo interno si possono ammirare splendide pavimentazioni decorate con elementi geometrici, floreali e figurativi ritenuti unici, come nel caso della Danza dei geni delle Stagioni o come per la figura del Buon Pastore.