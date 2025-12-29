Tra Capodanno e l’Epifania la Domus dei Tappeti di Pietra e il Museo Classis propongono un ricco programma di aperture, eventi e mostre, offrendo al pubblico un’occasione speciale per vivere il patrimonio culturale della città.

La Domus dei Tappeti di Pietra sarà aperta dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10.00 alle 17.00, con apertura straordinaria lunedì 5 gennaio 2026.

Il nuovo anno si apre con l’ultimo appuntamento di Tappeti di Musica, ciclo di concerti a lume di candela curato da Ensemble Mariani, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Ravenna, in collaborazione con Fondazione RavennAntica.

Venerdì 2 gennaio 2026 è in programma il concerto “Da Bach ai Led Zeppelin”, dedicato alla contaminazione tra generi musicali. Protagonista il quartetto formato da Aldo Capicchioni, Aldo Zangheri, Matteo Salerno e Anselmo Pelliccioni, che propone un viaggio musicale attraverso Bach, Gershwin, Beatles, Piazzolla, Queen e Led Zeppelin, con arrangiamenti originali e sorprendenti.

Il concerto sarà preceduto da una visita guidata ai mosaici della Domus.

La serata prevede due turni:

ore 18.00 visita guidata – ore 18.30 concerto

ore 20.30 visita guidata – ore 21.00 concerto

Per l’occasione la Domus dei Tappeti di Pietra sarà visitabile con orario prolungato fino alle ore 23.00.

Ingresso: € 25,00 (visita guidata + concerto)

Prenotazioni: https://liveticket.it/tappetidimusica

Informazioni: www.ensemblemariani.it – ensemblemariani@gmail.com – 389 1954270

La Domus ospita inoltre due progetti della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo:

Synapse , a cura di Pietro Marini, un percorso che unisce mosaico contemporaneo, fotografia e installazione, in dialogo con un paesaggio sonoro realizzato dal Conservatorio “Giuseppe Verdi”;

, a cura di Pietro Marini, un percorso che unisce mosaico contemporaneo, fotografia e installazione, in dialogo con un paesaggio sonoro realizzato dal Conservatorio “Giuseppe Verdi”; Exhibit Ravenna, a cura dei fratelli Tedde, che esplora l’incontro tra mosaico e suono come esperienza sensoriale trasformativa, in collaborazione con Demetra Formazione, Accademia di Belle Arti di Ravenna e Antropotopia APS.

Informazioni e prenotazioni: 320 9539916 – prenotazioni@ravennantica.org – www.ravennantica.it

Anche il Museo Classis resta aperto al pubblico tra Capodanno ed Epifania tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 (ultimo ingresso 50 minuti prima della chiusura).

Giovedì 1 gennaio 2026 apertura dalle 13.30 alle 17.00.

Oltre al percorso espositivo permanente, fino al 18 gennaio 2026, nell’ambito della Biennale di Mosaico Contemporaneo, il museo ospita la mostra “Mosaici su carta. Da Ravenna a Parigi”, dedicata al ruolo delle riproduzioni su carta da lucido dei mosaici antichi.

L’esposizione presenta opere inviate da Ravenna a Parigi nel 1931 in occasione dell’Exposition internationale d’art byzantin presso il Musée des arts décoratifs, evento di grande risonanza che riportò l’arte bizantina al centro del dibattito culturale internazionale e influenzò le avanguardie artistiche europee.

Ingresso: incluso nel biglietto del museo (€ 8 intero, € 6 ridotto)