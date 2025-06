Tornano i CRE – Centri Ricreativi Estivi di RavennAntica: tutte le settimane, dal lunedì al venerdì, dal 16 giugno al 12 settembre, il Classis Ravenna – Museo della città e del territorio e il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna propongono attività estive ludiche, divertenti ed educative per avvicinare i bambini alle tecniche artistiche, alla storia, all’archeologia e al mosaico, lavorando sulla partecipazione attiva e sulla stimolazione della creatività.

Entrambi i CRE, rivolti ai bambini dai 6 ai 12 anni (nati dal 2019 al 2013), sono strutturati nello stesso modo: ogni giorno vengono realizzati laboratori a tema (argilla, mosaico, archeologia, grafica, colore e riciclo) declinati sempre in maniera diversa.

Oltre ai laboratori sono previsti momenti di gioco motorio guidato all’aperto.

Sia in interno che in esterno i bambini disporranno di uno spazio dedicato in cui svolgere la propria attività, sempre sotto la sorveglianza degli educatori museali. Per le attività all’aperto, il Classis utilizzerà il parco del Museo, mentre il MAR si appoggerà ai vicini Giardini Pubblici.

Entrambi i CRE sono accreditati dal Comune di Ravenna per il bando “Conciliazione vita lavoro”.

GIORNATA TIPO

dalle ore 8.15: accoglienza al MAR o al Museo Classis;

dopo l’ingresso, socializzazione, breve laboratorio, gioco all’aperto e merenda;

dalle ore 11: laboratorio a tema della giornata e gioco guidato;

ore 13 – 14: ritiro dei bambini da parte dei genitori.

E’ possibile consumare il pranzo al sacco.

Costo:

€ 100 a settimana*

€ 25 singola giornata

*sconto del 10% sui fratelli (entrambi) e su più settimane di frequenza.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Per iscriversi telefonare dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 15.00, ai seguenti numeri:

MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna Tel. 0544 482477

Museo Classis Ravenna Tel. 0544 473717

Si segnala che entrambi i CRE saranno chiusi nella giornata 23 luglio.

Il CRE al Museo MAR sarà chiuso dal 4 al 17 agosto.

Il CRE del Museo Classis sarà chiuso dall’11 al 17 agosto.

