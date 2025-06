Grandi soddisfazioni per l’associazione ravennate “You and Me danza sportiva ai recenti campionati regionali e interregionali andati in scena a San Benedetto del Tronto.

Guidate dai tecnici Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone, cinque giovani coppie ravennati si sono messe in mostra, conquistando titoli o piazzamenti di rilievo.

Francesco Vallone e Isa Capasso, Vice Campioni regionali 6/9 b open standard, Vice Campioni regionali 6/9 Classe D standard e latin, Campioni regionali 6/9 Classe D valzer viennese; Christian e Sofia, Campioni regionali 10/11 anni b open standard, campioni interregionali e regionali 10/11 anni Classe b2 danze standard e danze latino americano; Francesco Buffatti e Sofia Verlicchi, finalisti campionato interregionale 12/13 anni b open latin e b open standard e Campioni interregionali e regionali 12/13 b3 standard; Manuele Dicorato e Lisa Petrocco, Campioni interregionali e regionali 12/13 b2 latin; Gabriele Donati e Gaia Matteucci Campioni regionali 14/15 b3 latin e danze standard, finalisti 14/15 b open standard e b open latin