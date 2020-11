Dopo aver visto, nel corso dell’inizio della stagione, la seconda e la terza maglia, il Ravenna Women presenta la prima maglia che utilizzerà durante la stagione 2020/21 nel campionato di Serie B femminile. Prodotta dallo sponsor tecnico Macron, la maglia che accompagnerà Cimatti e compagne sarà ancora una volta color rosso porpora con colletto, stemma dei due leoni e bande sui fianchi, prolungate anche sui pantaloncini color porpora anch’essi, color giallo ambra. Ma la vera novità di quest’anno va a posizionarsi sul fianco sinistro della divisa ravennate: in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante, infatti, le Leonesse omaggeranno il sommo poeta con il ritratto del Botticelli, ammirabile sulla moneta da due euro, rivisitato con un pattern triangolare con riferimento al murales disegnato dall’artista brasiliano Eduardo Kobra in via Pasolini. La divisa giallorossa sarà così sinonimo di tradizione e cultura, con quel tocco di modernità che non guasta mai.La prima divisa ufficiale di gara “Dante” (sicuramente attenzionata dagli appassionati di memorabilia calcistiche), così come i kit away / third e tutto il merchandising giallorosso, sono disponibili da SPORTY (in store / online su www.sportyonline.it) e Supporter Fan Shop.