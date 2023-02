Il Ravenna Women non riesce a fermare la corsa della Ternana, interrompendo la striscia positiva con una sconfitta interna per 4 a 1.

Tripletta per Spyridonidou.

Un forte vento condiziona la gara delle leonesse. La Ternana emerge al 21’ del pt quando su una ingenuità difensiva Corazzi ne approfitta per segnare l’1 a 0. Gara in salita per le leonesse che provano ad alzare il baricentro del gioco. Dopo 10 minuti Spyridonidou già lanciatissima in solitaria porta il risultato sul 2 a 0 su rigore.

Netta la supremazia territoriale della Ternana che fa valere un buon palleggio. Il terzo goal arriva sempre grazie a Spyridonidou che fredda l’estremo difensore del Ravenna al 44’ di destrezza. Si va al riposto sul 3 a 0. Il Ravenna anche nel secondo tempo affronta le avversarie a viso aperto. Ne approfitta al 60’ Spyridonidou che segna il suo terzo goal chiudendo di fatto il match. Al 88’ del st Elena Mariani segnando il goal dalla bandiera per il Ravenna. Risultato finale che si chiude con un netto 4 a 1. La Ternana guarda con convinzione alla serie A. Le leonesse hanno provato comunque a mettere in campo applicazione e passione, incocciando in una super Spyridonidou in giornata di grazia.

Domenica 12 in trasferta contro il Genoa.

TABELLINO

Ravenna – Ternana: 1 – 4

Campo Sportivo M. Soprani

San Zaccaria (RA)

Reti: 21’ pt Corazzi (TE), 31’ pt Spyridonidou rig. (TE), 44’ pt Spyridonidou (TE), 60’ pt Spyridonidou (TE), 88’ st Mariani Elena (RA)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Ventura (31’ st Raggi), Candeloro, Barbaresi (20’ st Scarpelli), Domi, Burbassi (40’ st Carli), Mariani Elisa, Gianesin, Mascia, Mariani Elena, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Tonelli, Carrer, Ruotolo,

All. Massimo Ricci

TERNANA CALCIO SPA

Capitanelli (43’ st Santoro), Pacioni, Di Criscio, Corazzi (25’ st Lombardo), Salvatori Rinaldi, Spyridonidou (25’ st Tarantino), Ghioc, Labate (43’ st Imprezzabile), Vigliucci (35’ st Pontes), Massimino, Fusar Poli

A disposizione: Sacco, Labianca, Aldini, Mateus, De Bona

All. Fabio Melillo

Ammonite/i: Gianesin (RA)