Momenti di forte apprensione per i familiari di un uomo scomparso dal tardo pomeriggio di ieri nella zona di Fornace Zarattini. Per quasi 24 ore non si erano avute sue notizie, generando grande preoccupazione dopo gli appelli diffusi anche sui social.

Il lieto fine è arrivato oggi pomeriggio grazie al titolare di un chiosco di piadina in via Teodorico, che ha riconosciuto l’uomo all’interno della propria automobile e ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno accompagnato l’uomo in ospedale per i necessari accertamenti.

Il gestore del chiosco ha raccontato di averlo visto anche il giorno precedente mentre faceva acquisti e di aver notato il suo precario stato di salute. Quando ha visto sui social la foto diffusa dai familiari per la ricerca, lo ha riconosciuto e ha avvisato subito le autorità.

Grande la gioia e la commozione dei parenti, che hanno ringraziato con calore il titolare del chiosco per il gesto decisivo che ha permesso di porre fine a ore di angoscia.