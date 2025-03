Uno scooterista 58enne a bordo di un T-Max è morto in un incidente stradale avvenuto alle 19 lungo il cavalcavia di Via Fosso di Miglio la circonvallazione che parte dalla rotonda di via Mattei ed arriva alla rotonda della via Canalazzo. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo abbia invaso la corsia opposta ed ha centrato la ruota posteriore di un’auto una Wolkswagen finendo poi a terra morendo sul colpo. Sul posto gli uomini del 118 la Polizia Locale per la gestione del traffico e per i rilievi.