Questa mattina vero le ore 11.00, in via Thomas Edison presso una ditta metalmeccanica, un operaio è stato colpito da un bullone ad alta pressione in una ascella. Sul posto immediatamente i soccorsi del 118 che hanno deciso il trasporto in elicottero al Bufalini il ferito con codice 2 di media gravità, fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.