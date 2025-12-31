Mattinata movimentata a Ravenna nell’ultimo giorno dell’anno. Intorno alle 9.50, una automobilista di 90 anni, alla guida di una Suzuki, ha perso il controllo del veicolo mentre usciva dalla rotonda tra via Rubicone e via Panfilia, causando un incidente che ha coinvolto più mezzi e la segnaletica stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto è uscita di traiettoria travolgendo tre pali della segnaletica, una Mercedes che la precedeva e una Audi A3 parcheggiata nelle vicinanze. L’impatto ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Ravenna, dove è stata ricoverata in condizioni fortunatamente non gravi. Lievemente ferito anche il conducente della Mercedes, medicato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, due ambulanze e la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.