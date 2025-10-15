ragedia nella tarda mattinata di oggi a Ravenna, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel canale scolo Fagiolo, nei pressi del cimitero cittadino di via Scolo Fossolo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 da alcuni passanti che hanno notato il corpo dell’uomo riverso a faccia in giù nell’acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero del cadavere, insieme ai Carabinieri e al personale sanitario del 118.

Dai primi riscontri, la vittima sarebbe un uomo scomparso da casa da due o tre giorni. I familiari, giunti sul luogo, hanno collaborato al riconoscimento.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.