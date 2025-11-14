Nella giornata di ieri la Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha accompagnato tre persone presso i Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) dopo che, a seguito di specifici accertamenti, sono risultate irregolari sul territorio nazionale.

Nel dettaglio, è stato espulso un cittadino pakistano di 35 anni, privo di un titolo valido che ne autorizzasse la permanenza in Italia. Con lui, sono stati accompagnati ai Cpr anche un cittadino albanese di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, e un cittadino tunisino di 40 anni, anch’egli con precedenti per reati contro il patrimonio.

Per tutti e tre è stato disposto il trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del Testo unico sull’immigrazione. Gli agenti della Questura di Ravenna hanno eseguito i provvedimenti nella serata di ieri.

La Polizia di Stato sottolinea come la costante presenza sul territorio e le attività quotidiane di prevenzione rappresentino strumenti fondamentali per il contrasto alle forme di irregolarità.