L’Università Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti organizza martedì 20 gennaio alle ore 16.30, presso la sala Muratori della Biblioteca Classense (via Baccarini 5), una conferenza dal titolo “Il pane, la peste, il lavoro. Vivere a Ravenna in età moderna”.

Relatore dell’incontro sarà Dante Bolognesi, storico e studioso di storia economica e sociale della Romagna e di Ravenna, autore di numerose pubblicazioni dedicate all’evoluzione del territorio e delle sue comunità.

Al centro della conferenza, la Ravenna compresa tra il Cinquecento e il Settecento: una città con meno di diecimila abitanti, governata dai ceti privilegiati di nobiltà e clero, la cui economia era quasi esclusivamente legata ai prodotti agricoli. In un contesto segnato da carestie ed epidemie ricorrenti, la principale preoccupazione della popolazione era la sopravvivenza quotidiana, a partire dall’approvvigionamento del pane.

L’incontro intende ripercorrere i momenti più significativi di questa lunga lotta per il sostentamento, analizzando anche le opportunità che si aprivano per i personaggi più intraprendenti e spregiudicati, capaci di affermarsi all’interno della comunità cittadina nonostante le difficoltà dell’epoca.

Un appuntamento rivolto a tutti gli interessati alla storia di Ravenna e alle dinamiche sociali ed economiche che ne hanno segnato l’identità.