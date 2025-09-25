Tentato furto nella notte in via Sant’Alberto. Questa mattina, al momento dell’apertura, la titolare del Compro Oro ha notato la vetrina danneggiata. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato.

Il vetro antisfondamento presentava un colpo provocato da un oggetto appuntito, che lo ha parzialmente incrinato senza però riuscire a infrangerlo del tutto. L’episodio si è quindi tradotto in un semplice danneggiamento, mentre il tentativo di intrusione è andato a vuoto.