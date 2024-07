Nel primo pomeriggio di oggi una persona di 67 anni si è sparata alla testa all’interno del proprio furgone nel piazzale Vacchi di fronte alla camera mortuaria. Tempestivo intervento dei Carabinieri allertati e del 118. La persona ferita era cosciente è stata trasportata all’Ospedale ed è deceduta poco dopo. Sul posto la Polizia locale che ha bloccato momentaneamente il traffico su via Fiume Abbandonato. Non si conoscono i motivi del gesto. La pistola sequestrata dai Carabinieri aveva ulteriori colpi in canna.