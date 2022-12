L’inquietudine di chi soffre di un’adolescenza lunga e si trascina in un tempo apparentemente senza senso è il nucleo fondante dello spettacolo A.L.D.S.T Al limite dello sputtanamento totale (l’ultimo per il 2022 al Teatro Socjale di Piangipane) che vede protagonista una ragazza di oggi – interpretata dall’attrice Viola Marietti – e le sue contraddizioni, che sono il riflesso di un’epoca complessa. Viola Marietti e Matteo Gatta firmano uno spettacolo – in scena mercoledì 21 dicembre, alle 21.00, al Teatro Socjale di Piangipane – in cui autodistruzione e ironia si fondono scandendo il racconto di una quotidianità segnata da un carico di dolore senza nome che scava dentro, spostando sempre un po’ più avanti il traguardo della felicità .

“A.L.D.S.T – spiega Marietti – è un piano sequenza di tutti i casini, a partire dal pranzo di Natale in famiglia ai tanti “pit-stop” emotivi di ogni giorno, per cui si lotta grossolanamente contro quell’indefinita zavorra che trascina sempre in basso, passando per il baratro della depressione. Sappiamo tutto di questa ragazza: l’amore, il lavoro, la solitudine, la religione, la malattia, tutto quel che le restituisce sempre e con gli interessi il dolore senza nome che si porta dentro”.

Al termine dello spettacolo il caporedattore del Corriere Romagna, Carmelo Domini, intervisterà Viola Marietti e Matteo Gatta approfondendo il rapporto tra giovani e teatro, tema che scandisce la rassegna di Al Socjale inserita ne La Stagione dei Teatri.

Sarà inoltre possibile prenotare i tradizionali cappelletti telefonando al 333 7605760.

Viola Marietti nasce a Milano nel 1992. Si diploma alla scuola del Piccolo teatro di Milano nel 2017 dove entra con Luca Ronconi e si diploma con Carmelo Rifici. Ha lavorato, tra gli altri, con Serena Sinigaglia con cui ha fatto il monologo Chef di Serena Mahfouz, Milena Costanzo, Davide Livermore, Tullio Solenghi, Sara Bertelà, la Fura Dels Baus. Con Andrea Baracco fa Clown (un Fool) per un Otello tutto al femminile. Nel 2019 vince il premio di miglior artista emergente del teatro Greco di Siracusa. Dal 2021 è membro di Euact, centro di studi di alta formazione artistica di Paolo Antonio Simioni e Alessia Pellegrino. Con la sua compagnia Tristeza ensemble, formata da lei medesima e dal suo partner in crime Matteo Gatta, dove è attrice, regista e drammaturga, produce il suo primo monologo di cui è autrice, “Al limite dello sputtanamento totale”.

Matteo Gatta nasce nel 1996 a Ravenna, dove muove i primi passi nella non-scuola del Teatro delle Albe. Nel 2014 viene selezionato da Luca Ronconi per la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, alla quale si diploma nel 2017 col saggio Uomini e No di Carmelo Rifici. Dal 2017 al 2021 entra a far parte di Idiot Savant coi quali porta in scena Mercante di Venezia (2017) e Sogno di una notte di mezza estate (2018) per la regia Filippo Renda. Lavora come attore per Nicola Piovani, Stefano de Luca, Maria Chiara Pederzini, Nanni Garella, Simone Toni, Alessandro Renda. Nel 2019 è Oderisi da Gubbio nel Purgatorio di Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Sempre nel 2019 fonda assieme a Viola Marietti Tristeza Ensemble. È regista e drammaturgo: per Tristeza Ensemble scrive AMORE (2019) e dirige A.L.D.S.T. (2021). È librettista di Storia di un figlio cattivo (Ravenna Festival, 2022) e regista di Gramsci Gay (Vincitore della Borsa Teatrale Anna Pancirolli 2022), spettacolo che andrà in scena al Teatro Socjale domenica 26 marzo. Lavora anche nel cinema, e nel 2021 vince il Nastro D’argento come Miglior Attore Esordiente (Premio Biraghi) per EST–Dittatura Last Minute (2020).

INFORMAZIONI E BIGLIETTI