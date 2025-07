“Spettacolare” incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì, intorno alle 17.30, all’incrocio tra via Santucci e via Vitali, a Ravenna. Un furgone si è ribaltato finendo sopra un’auto, dopo un violento impatto tra i due mezzi.

Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per eseguire i rilievi e gestire la viabilità.

A bordo del furgone viaggiavano due uomini, mentre l’auto era condotta da una terza persona. Tutti e tre sono stati soccorsi immediatamente dagli operatori del 118 e trasportati all’ospedale di Ravenna. Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato ferite gravi, e le loro condizioni sarebbero classificate come lievi.

L’incidente ha destato grande attenzione da parte dei residenti e dei passanti, data la dinamica spettacolare e il ribaltamento del furgone sull’auto sottostante. La circolazione ha subito rallentamenti per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.