Brutta sorpresa questa mattina per la Gastronomia e Pasta Fresca Raflò di via Maggiore, a Ravenna. All’apertura del negozio, intorno alle 5.30, i titolari si sono trovati davanti ai segni evidenti di una nuova incursione notturna.

Vetrina danneggiata e locale messo a soqquadro: è questo lo scenario che si è presentato all’ingresso dell’attività, già colpita in passato. Si tratta infatti della seconda volta in due anni che l’esercizio finisce nel mirino dei malintenzionati.

Sul posto sono stati richiesti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto e quantificare eventuali danni e ammanchi. Resta l’amarezza per l’ennesimo episodio che colpisce un’attività storica del quartiere, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza in via Maggiore.