La recente “rapina violenta avvenuta tra via Costa e la piazzetta degli Ariani”, nel pieno centro storico di Ravenna, conferma ciò che da tempo la Democrazia Cristiana denuncia con fermezza: “la sicurezza non è solo una sensazione, ma una questione reale e urgente”.

Il candidato sindaco Morgese sottolinea come gli episodi di microcriminalità siano in preoccupante aumento, e non possano più essere minimizzati o trattati come eventi isolati.

“Il degrado urbano crea l’humus per la criminalità diffusa. Lasciare che certe zone della città vengano trascurate significa abbandonare i cittadini a un senso di insicurezza costante. Ravenna merita un’amministrazione che guardi al futuro con responsabilità e coraggio”, ha dichiarato Morgese.

Per la Democrazia Cristiana, la sicurezza è una priorità assoluta, insieme al ripristino del decoro urbano e alla tutela della qualità della vita in ogni quartiere.”

Morgese Sindaco.