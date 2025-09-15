Un 27enne residente a Ravenna, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna. Il giovane era sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico, disposta dal Tribunale a febbraio 2025 dopo episodi di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna.

Durante un controllo quotidiano, i militari hanno scoperto che l’uomo aveva reciso il cinturino del dispositivo, lasciandolo abbandonato sul tavolo della cucina, e si era arbitrariamente allontanato dall’abitazione. La grave violazione è stata immediatamente segnalata al Giudice per le indagini preliminari che, valutati anche precedenti episodi di inadempienza, ha disposto l’aggravamento della misura sostituendo il braccialetto con la custodia cautelare in carcere.

Rintracciato poco dopo presso la sua abitazione, il 27enne è stato accompagnato in caserma e successivamente trasferito alla casa circondariale di Ravenna.