Ravenna si tinge di rosa per la partenza della tredicesima tappa del Giro d’Italia dedicata a Dante

Grande festa questa mattina in città per la partenza della tredicesima tappa del Giro d’Italia. L’edizione numero 104 della celebre competizione ciclistica, in occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, ha deciso infatti di rendere omaggio al Poeta con la tappa Ravenna-Verona. Le squadre, prima della partenza da piazza Garibaldi alle ore 12,25, hanno sfilato in Piazza del Popolo dove diversi curiosi e appassionati hanno potuto salutare i ciclisti in gara. La tappa, che collega simbolicamente due città che ospitarono Dante durante il suo esilio, si svolge interamente lungo le strade di pianura del Ferrarese, del Polesine e del Mantovano, coprendo un percorso di 198 km. A dare il via alla competizione, che ha previsto anche un passaggio simbolico degli atleti davanti alla Tomba di Dante, è stato il sindaco di Ravenna Michele de Pascale insieme all’assessore regionale Andrea Corsini e all’assessore allo Sport del Comune di Ravenna Roberto Fagnani.