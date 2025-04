Venerdì 18 Aprile 2025, alle ore 11:00, il suggestivo Ristorante Alchimia (Via Magazzini Anteriori, Ravenna) ospiterà un esclusivo “caffè d’autore” dedicato alla presentazione del libro di poesie di Rosaria Basile , “I colori dell’anima. Emozioni di luce quotidiane” (Multiverso edizioni).

Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio letterario sarà Rosaria Basile, docente di Lettere e appassionata scrittrice, che dialogherà con la poetessa ravennate Alessandra Maltoni, svelando le profondità e le sfumature di questa raccolta poetica definita “magica”.

“I colori dell’anima” è un vero e proprio inno alla vita e al suo mistero, un universo vibrante di colori e costellato di emozioni intense. Tra le sue 144 pagine, il lettore si immergerà in grandi passioni e profonde riflessioni, respirando il profumo della terra e del mare, contemplando conchiglie, tramonti, onde, foglie e giardini rigogliosi. L’amore, la luce, la musica e la forza evocativa della parola si fondono in un’armonia unica.

Le poesie di Rosaria Basile dialogano con grandi figure della letteratura e dell’arte come Calvino, Dante, le anime di Spoon River, Beckett, Klimt e Ungaretti, evocando miti che risuonano nel nostro quotidiano. Angeli e le piccole grandi cose che rendono unica ogni esistenza trovano spazio in questi versi intrisi di sensibilità.

L’originale architettura del libro si basa su un’associazione simbolica tra colori e poesie. Un viaggio introspettivo che parte dal rosso (amore, sensualità, fuoco) e prosegue attraverso il blu (calma, armonia, profondità), il giallo (calore, energia, ottimismo), il verde (conoscenza superiore, perseveranza, speranza), il viola (inconscio, mistero, femminilità), l’azzurro (spiritualità, trascendenza, ricerca), l’arancione (armonia interiore, solarità, comunicazione), il bianco (libertà, purezza, fantasmi) e l’oro (sacralità, virtù soprannaturali, regalità), culminando in un’esplosione di luce, simbolo della forza spirituale che illumina la mente.

Alessandra Maltoni e Rosaria Basile alle 14.00 ( se non piove) saranno sul canale Darsena con i sostenitori delle attività culturali, utenti del centro servizi culturali, amanti dei libri e cultura per foto ricordo e ammirare nell’angolo “ Il mare in piazza” i colori del Candiano.

Rosaria Basile, docente di Lettere con una profonda passione per la natura, l’arte e la vita, ha arricchito il panorama letterario con racconti e poesie pubblicate da diverse case editrici, Basile come Alessandra Maltoni hanno aderito al progetto CM caffè letterario diffuso dal cibo alla cultura.

L’incontro rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella poesia vibrante e colorata per dialogare con due figure di spicco del panorama culturale italiano e scambiarsi gli auguri di buona Pasqua.