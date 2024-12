Anche a Ravenna si è aperto il Giubileo 2025 con la processione e la Santa Messa in Cattedrale. Il pellegrinaggio è stato molto partecipato ed è partito dalla Basilica di San Giovanni Evangelista per recarsi in Duomo, dove l’Arcivescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni ha celebrato messa. L’anno giubilare dell’arcidiocesi di Ravenna e Cervia si concluderà il 28 dicembre 2025