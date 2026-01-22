Ravenna si candida a Capitale italiana del Mare 2026. Il bando, indetto dal Dipartimento politiche del Mare, si è chiuso il 20 gennaio e mette in palio un milione di euro per la città. La candidatura poggia su un piano economico da 8 milioni di euro e tre linee di programma: economia del mare, culture e cività del mare, vivere e far vivere il mare. A rinforzare la candidatura di Ravenna per il 2026 sono il 1.500esimo anniversario dalla morte di Teodorico e l’arrivo in città del festival DePortibus