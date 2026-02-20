Mattinata complicata per la circolazione a Ravenna. Oltre alla chiusura del ponte mobile per manutenzione, si è verificato anche un incidente all’inizio di via Trieste, all’altezza dell’ex Sarom.

Per cause in corso di accertamento, un tir è entrato in collisione con un camion di un’azienda edile. Nell’impatto, uno dei mezzi ha terminato la propria corsa fuori dalla carreggiata, finendo in un fosso laterale.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha causato notevoli disagi alla viabilità in una delle principali arterie di accesso alla città. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che ha regolato il traffico a senso unico alternato per consentire le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei mezzi.

La situazione ha inevitabilmente aggravato i rallentamenti già presenti in città, rendendo la mattinata particolarmente difficile per automobilisti e mezzi pesanti.