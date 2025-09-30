Grave incidente stradale questa sera attorno alle 20 in via Giuseppe Fuschini. Due auto, una Skoda e un’Audi, si sono scontrate violentemente: l’Audi si è ribaltata rimanendo al centro della carreggiata, mentre la Skoda è terminata nel campo adiacente.

Le due conducenti, entrambe donne, sono rimaste ferite e trasportate in codice di media gravità all’ospedale di Cesena dal personale del 118, intervenuto con automedica e due ambulanze. Sul posto anche i Vigili del fuoco con partenza e autogru per la messa in sicurezza dei veicoli.

La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Ravenna, che ha provveduto ai rilievi. Via Fuschini è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione.