In occasione della partita di Serie C tra Ravenna F.C. e Sambenedettese, in programma sabato 21 febbraio alle 17.30 allo stadio Benelli, il Comune ha predisposto possibili modifiche alla viabilità, che saranno attuate solo in caso di necessità, oltre al divieto di vendita e consumo di bevande in vetro, lattine e con gradazione alcolica superiore a 5 gradi.
I provvedimenti sono finalizzati a garantire sicurezza pubblica e tutela dell’incolumità e verranno applicati in base all’andamento dell’ordine pubblico.
Le principali misure sulla viabilità
Dalle 10.30 alle 20.45
-
Divieto di transito e sosta con rimozione in piazza Brigata Pavia
-
Divieto di sosta con rimozione in via Punta Stilo (tra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia)
Dalle 13 alle 20.45
-
Divieto di sosta con rimozione in piazza Zaccagnini (tra via dei Bersaglieri e via Cassino)
Da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita
Divieti di transito e sosta (con rimozione) interesseranno numerose vie dell’area stadio, tra cui:
-
via Sighinolfi, via dei Bersaglieri, via Punta Stilo, via El Alamein, piazza Brigata Pavia, viale Berlinguer
-
Limitazioni anche in via Cassino, via Montanari, via Stelvio, via Monte Nero, via Tolmino, via Nervesa, via Monte San Marco, via Montelungo, via Anzio
-
Divieto di sosta nel parcheggio pubblico retrostante il civico 8 di viale Berlinguer (Confartigianato)
In alcune strade il transito sarà consentito ai soli residenti. Restano comunque autorizzati i veicoli indicati dai funzionari preposti alla sicurezza.
Stop a vetro, lattine e alcol oltre 5 gradi
Dalle due ore precedenti l’incontro fino a un’ora dopo il termine della gara sarà in vigore il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in vetro o lattina e con gradazione alcolica superiore a 5 gradi nell’area attorno allo stadio delimitata da via San Mama, via Lametta, via Podgora, via Monte San Michele, viale Randi, via Pascoli, viale Berlinguer e via Ravegnana (civici 151–357).
Il divieto riguarda esercizi pubblici, negozi e chioschi, con esclusione della somministrazione e consumo al tavolo negli spazi regolarmente autorizzati.
L’effettiva applicazione delle misure sarà valutata dalle autorità competenti in base alle esigenze di sicurezza della giornata.