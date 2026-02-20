In occasione della partita di Serie C tra Ravenna F.C. e Sambenedettese, in programma sabato 21 febbraio alle 17.30 allo stadio Benelli, il Comune ha predisposto possibili modifiche alla viabilità, che saranno attuate solo in caso di necessità, oltre al divieto di vendita e consumo di bevande in vetro, lattine e con gradazione alcolica superiore a 5 gradi.

I provvedimenti sono finalizzati a garantire sicurezza pubblica e tutela dell’incolumità e verranno applicati in base all’andamento dell’ordine pubblico.

Le principali misure sulla viabilità

Dalle 10.30 alle 20.45

Divieto di transito e sosta con rimozione in piazza Brigata Pavia

Divieto di sosta con rimozione in via Punta Stilo (tra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia)

Dalle 13 alle 20.45

Divieto di sosta con rimozione in piazza Zaccagnini (tra via dei Bersaglieri e via Cassino)

Da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita

Divieti di transito e sosta (con rimozione) interesseranno numerose vie dell’area stadio, tra cui:

via Sighinolfi, via dei Bersaglieri, via Punta Stilo, via El Alamein, piazza Brigata Pavia, viale Berlinguer

Limitazioni anche in via Cassino, via Montanari, via Stelvio, via Monte Nero, via Tolmino, via Nervesa, via Monte San Marco, via Montelungo, via Anzio

Divieto di sosta nel parcheggio pubblico retrostante il civico 8 di viale Berlinguer (Confartigianato)

In alcune strade il transito sarà consentito ai soli residenti. Restano comunque autorizzati i veicoli indicati dai funzionari preposti alla sicurezza.

Stop a vetro, lattine e alcol oltre 5 gradi

Dalle due ore precedenti l’incontro fino a un’ora dopo il termine della gara sarà in vigore il divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande in vetro o lattina e con gradazione alcolica superiore a 5 gradi nell’area attorno allo stadio delimitata da via San Mama, via Lametta, via Podgora, via Monte San Michele, viale Randi, via Pascoli, viale Berlinguer e via Ravegnana (civici 151–357).

Il divieto riguarda esercizi pubblici, negozi e chioschi, con esclusione della somministrazione e consumo al tavolo negli spazi regolarmente autorizzati.

L’effettiva applicazione delle misure sarà valutata dalle autorità competenti in base alle esigenze di sicurezza della giornata.