Con una prestazione solida e spettacolare, il Ravenna Rugby ha trionfato nel derby contro Rimini nella prima giornata di campionato, portando a casa la Easter Cup “Doria” con un netto 40 a 15. Un risultato che racconta non solo la superiorità tecnica e fisica dei colori porpora-oro, ma anche una difesa compatta che non ha concesso mete agli avversari per tutto il match.

La partita si è accesa fin dai primi minuti, con Ravenna che ha imposto il proprio ritmo segnando quattro mete nel primo tempo e altre due nella seconda frazione. Brillante è stato Francesco Donati, autore di una tripletta, seguito da Cantatore, Rossini e Guercia, che hanno contribuito con una meta ciascuno a consolidare il risultato. Da segnalare l’esordio in prima squadra di tre ragazzi, classe 2005, provenienti dalle juniores porpora-oro: la prima linea Sciarra, le seconde linee Ciani e Umberto Donati (fratello di Francesco). Tutti e tre autori di ottime prestazioni.

Ottima anche la percentuale realizzativa di De Giovanni, che ha trasformato cinque delle sei mete segnate, dimostrando precisione e freddezza sotto i pali. Nonostante il predominio in campo, i padroni di casa hanno concesso ai pirati riminesi alcune possibilità di avvicinarsi nel punteggio, a causa di una certa indisciplina nel primo tempo che ha permesso agli avversari di realizzare cinque calci di punizione da tre punti ciascuno, portando il loro tabellino a 15 punti.

Nel complesso, il Ravenna Rugby ha mostrato un gioco fluido e aggressivo, lasciando però spazio a margini di miglioramento sulla gestione della disciplina. Con questo risultato convincente, il team dimostra di avere tutte le carte in regola per affrontare il campionato con ambizioni importanti.

Il prossimo appuntamento per Ravenna Rugby sarà domenica 3 novembre a Guastalla (RE) alle ore 14:30.