Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato due giovani con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato ieri pomeriggio, quando alcune pattuglie, mentre attraversavano il centro storico, sono state fermate da alcuni cittadini che hanno indicato due ragazzi in fuga dopo aver rubato capi di abbigliamento da un vicino negozio.

I militari delle due “gazzelle” si sono subito lanciati all’inseguimento a piedi. Nonostante i tentativi dei giovani di far perdere le proprie tracce tra i vicoli, i Carabinieri li hanno raggiunti e bloccati. Addosso avevano ancora i vestiti appena sottratti, dai quali avevano rimosso i sistemi antitaccheggio, poi recuperati all’interno dell’esercizio commerciale. Durante la fuga, inoltre, non hanno esitato a usare violenza contro i militari.

I due, già noti alle Forze dell’Ordine per precedenti reati, sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della caserma di viale Pertini. Questa mattina sono comparsi davanti al Giudice di Ravenna, che ha convalidato l’arresto: per uno è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Bagnacavallo con presentazione giornaliera in caserma, mentre per l’altro è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Ravenna.