Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Godo hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso.

I militari, che erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dal personale di un noto negozio di articoli sportivi di Ravenna, circa il furto perpetrato da due giovani di nazionalità straniera che, dopo aver strappato la linguetta antitaccheggio, si erano impossessati di un capo di abbigliamento, dandosi alla fuga.

I Carabinieri intervenuti, dopo aver raccolto le informazioni necessarie e le indicazioni sulla via di fuga dei due ladri, si sono messi subito alla loro ricerca, individuandoli poco lontano dall’esercizio. Al momento del fermo, i due si erano già sbarazzati della refurtiva, ma i militari, ispezionando i luoghi nelle loro vicinanze, rinvenivano all’interno di un sacchetto di plastica una giacca rubata dal suddetto negozio.

Considerato lo stato di quasi flagranza, i Carabinieri hanno proceduto a trarre in arresto l’uomo che, vista l’evidenza dei fatti, si dichiarava responsabile del furto. L’altra persona in sua compagnia è stata denunciata in stato di libertà, attesa la minore responsabilità nella dinamica dei fatti, per non aver avuto un ruolo attivo.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Ravenna, c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto, durante la quale il Giudice ha disposto nei confronti del responsabile l’obbligo della presentazione presso un ufficio di Polizia per tre giorni a settimana.