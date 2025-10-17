Serata di tensione ieri, giovedì 17 ottobre, nella zona Bassette di Ravenna, nei pressi del Bingo, dove intorno alle 21 una violenta rissa tra due gruppi di persone è degenerata con l’esplosione di cinque colpi di pistola a salve.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, mentre la Squadra Mobile ha avviato le indagini per identificare i partecipanti, stimati in cinque o sei individui, tra cui anche alcune donne.

Secondo le prime informazioni, i due gruppi non sarebbero legati fra loro, ipotesi che ridimensiona la pista di un regolamento di conti tra bande criminali, anche se al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Durante il parapiglia, alcuni dei coinvolti avrebbero rubato una Peugeot parcheggiata nel tentativo di fuggire, abbandonandola poco dopo: l’auto è stata recuperata dagli agenti, parzialmente distrutta e con tracce di sangue all’interno, riconducibili a uno dei partecipanti rimasto ferito nella colluttazione.

Sul luogo della rissa sono state trovate anche macchie di sangue sull’asfalto, insieme a un berretto e a un accendino, ora al vaglio degli inquirenti. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.