Ravenna ricorda la tragedia della Mecnavi

13 persone morte, molti giovanissimi, al primo giorno di lavoro. Era il 13 marzo 1987. La tragedia della Mecnavi è ancora viva nella memoria di Ravenna e di Bertinoro. I due Comuni lunedì mattina, insieme ai sindacati e alla comunità, hanno ricordato la tragedia di 36 anni fa avvenuta all’interno della nave Elisabetta Montanari, dove si lavorava senza alcun rispetto delle più banali norme di sicurezza. Da quel giorno, molte sono state le leggi e i protocolli, anche in ambito locale, per migliorare le condizioni di sicurezza, eppure anche nel 2022 a Ravenna si sono conteggiati 15 decessi di lavoratori, ottava provincia in Italia con un’incidenza di quasi 7 morti ogni centomila occupati.