In occasione della commemorazione dei Caduti in guerra e della ricorrenza della giornata delle dell’Unità nazionale e delle Forze armate, sabato 2 e lunedì 4 novembre si svolgeranno le celebrazioni, in collaborazione con le associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Sabato 2 novembre la commemorazione dei Caduti di Guerra è iniziata alle 9 con la cerimonia al sacrario militare di Camerlona, per proseguire alle 10.15 al riquadro militare del cimitero monumentale di Ravenna e concludersi alle 11.15 con la celebrazione della messa al sacrario dei caduti in via Baccarini.

Lunedì 4 novembre, in occasione della festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate, alle 9.15 al monumento ai Caduti in viale Farini, si terrà la deposizione di corone al monumento ai Caduti e la lettura di messaggi commemorativi. Alle 10, in piazza del Popolo si svolgerà la cerimonia militare dell’alzabandiera, accompagnata dall’inno nazionale e da brani a tema cantati dagli alunni della scuola media Don Minzoni. Infine, alle 16.30 in piazza del Popolo, si terrà l’ammainabandiera.

Le cerimonie sono accompagnate dalla banda cittadina. La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre il Tricolore.

Inoltre, nella settimana dal 2 al 10 novembre, verrà reso omaggio ai caduti anche nei cippi presenti nelle varie frazioni del territorio comunale.