Ravenna ricorda Don Minzoni nel 102° anniversario della morte

In occasione del 102esimo anniversario della morte, venerdì 22 agosto, in piazza Garibaldi, a Ravenna, gli scout hanno deposto una corona davanti alla lapide che ricorda il sacrificio di don Minzoni. Alla cerimonia – organizzata da Centro studi Donati, Acli, Azione Cattolica, Associazione Zaccagnini, Cif, Masci, Agesci, La Pieve con il patrocinio del Comune di Ravenna – sono intervenuti il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni ed Claudio Sardo, direttore della Fondazione Achille Grandi. Le conclusioni degli interventi sono state affidate all’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni.

Sabato 23 agosto, nella chiesa di San Nicolò, ad Argenta, alle 18, si terrà la Messa nel ricordo del sacerdote, per il quale è stata avviata dalla Diocesi, con l’Agesci nazionale e la parrocchia, la causa di beatificazione.