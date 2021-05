Ravenna riabbraccia Il Moro di Venezia. Paul Cayard: “È come un figlio”

Ravenna riabbraccia Il Moro di Venezia nel suo trentennale. Terminati i lavori per la collocazione dell’imbarcazione in testa Darsena, nel pomeriggio di sabato si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione di quello che diventerà un nuovo monumento ravennate. Padrini e madrine d’eccezione: Paul Cayard, l’equipaggio delle imprese del 1992 e Maria Speranza Gardini, figlia di Raul Gardini. Come un monumento, il Moro di Venezia III, varato a San Diego il 15 aprile 1991, sarà ora inserito all’interno delle visite turistiche dedicate alla città di Ravenna.