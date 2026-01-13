Un giovane di 20 anni, di origine straniera e senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, al termine di un intervento avvenuto nel corso del fine settimana nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer.

L’arresto rientra nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati predatori rafforzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, con particolare attenzione alle aree più sensibili della città. I militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti dopo essere stati fermati da un cittadino che ha segnalato come il figlio minorenne fosse stato poco prima vittima di una rapina.

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare il giubbotto che indossava. Raccolte le informazioni necessarie, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche, riuscendo a individuare il presunto autore poco dopo, ancora in possesso della giacca sottratta.

Alla vista dei militari il 20enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato e condotto presso il Comando Provinciale per gli accertamenti. Dagli ulteriori riscontri è emerso che l’uomo era già gravato da una misura di prevenzione che gli vietava il ritorno nel comune di Ravenna, circostanza che ha consentito l’arresto anche fuori dalla flagranza di reato.

Già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, il giovane ha trascorso la notte nella cella di sicurezza della caserma. Nella giornata successiva, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, è stato condotto in Tribunale per l’udienza con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Il giubbotto, provento della rapina, è stato restituito al legittimo proprietario.