La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato ieri un cittadino guineano, regolarmente soggiornante in Italia, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nel centro cittadino ai danni di un ragazzo italiano di 19 anni.

La Sala Operativa era stata allertata da una segnalazione relativa a un’aggressione improvvisa: la vittima ha riferito agli agenti di essere stata colpita da uno sconosciuto, che le aveva sottratto il telefono cellulare tentando poi di ottenere denaro in cambio della restituzione.

Raccolte le prime informazioni sul posto, gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno avviato immediatamente le ricerche. Grazie alla descrizione fornita, l’uomo è stato individuato in pochi minuti nei pressi del centro storico e trovato in possesso del telefono rubato e di un documento appartenente alla vittima.

Il sospettato è stato accompagnato negli uffici di Polizia e arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza della stessa giornata.

Al termine del giudizio, l’arresto è stato convalidato e per l’indagato è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

La Polizia di Stato sottolinea che l’intervento tempestivo e coordinato conferma l’impegno quotidiano nel garantire sicurezza e presenza sul territorio.