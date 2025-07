Ravenna: Raid vandalico nella notte danneggiate 20 auto in via Travaglini

Notte di vandalismo in via Travaglini, dove ignoti hanno preso di mira una ventina di automobili parcheggiate, danneggiandole in modo sistematico. Il raid, avvenuto tra la tarda serata di venerdì e le prime ore del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, almeno 20 veicoli presentano danni visibili: specchietti rotti, finestrini infranti, carrozzerie rigate. I danni sono stati scoperti all’alba dai proprietari, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i primi rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificare i responsabili. Non è la prima volta che succede qualcosa di simile, ma mai con questa portata.” Al momento, nessuna pista è esclusa, anche se si tende a escludere un movente legato al furto, vista l’assenza di segni di effrazione o ammanchi dagli interni dei veicoli. Si tratta, con ogni probabilità, di un’azione deliberatamente vandalica.