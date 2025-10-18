“Ravenna racconta Francesco”: mostra del collettivo Racconti Ravennati alla biblioteca Oriani

Inaugurata alla Biblioteca Oriani “Ravenna racconta Francesco”, la mostra realizzata dal collettivo “Racconti Ravennati”, insieme a Luciana Notturni, per la IX edizione della Biennale del Mosaico.

L’esposizione del gruppo di mosaiciste affiliate a CNA è stata curata da suor Anastasia del Monastero delle Monache Carmelitane e promossa dalla stessa associazione di categoria

e si inserisce all’interno delle azioni di sostegno dei mestieri artigiani e della valorizzazione delle imprese. Il percorso sarà visitabile fino a domenica 2 novembre.

