Il programma, condotto da Monica Caradonna e Tinto, accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra storia, arte, natura, sostenibilità e innovazione. Durante la puntata si potranno ammirare i luoghi più iconici e sorprendenti di Ravenna e del territorio circostante.

Dalla produzione di farine di granchio blu alle cozze selvagge, ai progetti di sostenibilità ambientale del porto di Ravenna e del Parco Marittimo, fino alle nuove esperienze inclusive per visitare i mosaici, il racconto intreccia eccellenze locali e visioni innovative come al MAR – Museo d’Arte della città. Non mancano momenti dedicati alla cultura e alla memoria, come la visita alla Tomba di Dante, i murales ispirati al Sommo Poeta, la mostra Dante Plus e la preziosa Aula Magna della Biblioteca Classense, recentemente restaurata, vero scrigno di storia e arte. La Darsena di Città, oggi al centro di un ampio processo di rigenerazione urbana e di valorizzazione attraverso interventi di Street Art, sarà il palcoscenico della presentazione in anteprima della call del progetto Footprints. L’iniziativa prevede la selezione di 150 esploratori ed esploratrici che saranno invitati a Ravenna per scoprire e raccontare la città attraverso esperienze sostenibili. La call sarà ufficialmente presentata il prossimo 9 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini. Spazio anche alla natura, con una tappa speciale all’Argine degli Angeli del Parco del Delta del Po.

Un itinerario intenso e coinvolgente, reso possibile grazie alla collaborazione con il Servizio Turismo del Comune di Ravenna, la Diocesi di Ravenna e Cervia, l’Istituzione Biblioteca Classense, l’Istituzione Museo d’Arte della città, i Musei Byron e del Risorgimento, la Fondazione RavennAntica, il Parco del Delta del Po, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, la Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ravenna, l’Agenzia delle Dogane di Ravenna, la Guardia di Finanza di Ravenna, la Polizia di Frontiera Marittima di Ravenna, il Gruppo SAPIR, Cestha, la Piccola e Media Pesca La Romagnola, il Nuovo Conisub, Coop San Vitale, Engim Ravenna, l’Associazione culturale il Tremolar della Marina, Shine ads e le tante realtà locali che hanno contribuito alla realizzazione delle riprese.