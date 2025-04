La scuola “R. Ricci” ha ospitato lo scorso 7 aprile l’evento “Progetto sicurezza e legalità – Tutti per noi”, promosso dall’Istituto Comprensivo “S. P. Damiano” e rivolto agli alunni delle scuole primarie “R. Ricci” e “Morelli” di Ravenna.

L’obiettivo di tale progetto è stato quello di far conoscere agli studenti ruolo, compiti istituzionali e valori delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, rafforzando negli alunni la fiducia verso questi operatori ed il senso di sicurezza che ne deriva. In questo modo, sono stati offerti ai ragazzi modelli e figure di riferimento in cui potersi identificare, nel rispetto della legalità e della convivenza democratica e civile, sviluppando il ruolo di una cittadinanza attiva nelle nuove generazioni.

L’incontro, oltre al coinvolgimento di tutte le Forze dell’Ordine e di diversi collaboratori esterni, ha visto la partecipazione di funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna, che con un proprio stand hanno avuto la possibilità di illustrare le attività che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge nel Porto di Ravenna, rappresentando casi pratici di tutela della sicurezza dei prodotti, giocattoli in particolare, e di contrasto alla contraffazione.

Con questa giornata, ADM ha messo in evidenza il proprio costante impegno in tutto il territorio, anche attraverso l’attività in campo ed il supporto dei propri Laboratori Chimici, nella verifica dei requisiti di conformità dei prodotti, al fine di evitare l’ingresso di merci, come giocattoli, che presentano sostanze tossiche e/o parti infiammabili, taglienti o facilmente ingeribili, quindi pericolose per i bambini.

L’incontro, soprattutto in materia di sicurezza dei giocattoli, ha suscitato particolare interesse da parte dei ragazzi, con soddisfazione dei funzionari ADM intervenuti: il progetto ha risposto alle attese, evidenziando l’importanza della diffusione dei principi della legalità già nel contesto delle scuole primarie.