Qual è lo stato di salute del mercato immobiliare ravennate? Quali le nuove tendenze, le aree più richieste, le prospettive, le quotazioni aggiornate e gli scenari attesi per il mercato? A queste domande risponderà il “Rapporto 2025 del mercato immobiliare a Ravenna e provincia”, che sarà presentato venerdì 21 novembre alle ore 10.00 negli spazi di Palazzo Rasponi in Piazza Kennedy.

L’appuntamento, promosso da Confcommercio provincia di Ravenna e F.I.M.A.A. Emilia-Romagna, riunirà istituzioni, esperti e rappresentanti del settore per offrire una fotografia aggiornata e approfondita del comparto.

A guidare i lavori sarà Ivano Venturini, Presidente F.I.M.A.A. Confcommercio Emilia-Romagna. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Mauro Giannattasio, Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna; Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio provincia di Ravenna; Fabio Sbaraglia, Assessore allo sviluppo economico del Comune di Ravenna.

Seguiranno gli interventi di Santino Taverna, Presidente Nazionale F.I.M.A.A.; Stefano Stanzani, docente dell’Università di Bologna; Valentina Palli, Presidente della Provincia di Ravenna; Pierluigi Fabbri, Presidente F.I.M.A.A. Ravenna.

A tutti i partecipanti verrà consegnato una copia del Rapporto 2025 del mercato immobiliare a Ravenna e provincia.

Per confermare la partecipazione: mail ravenna@confcommercio.it – tel. 0544.515718.