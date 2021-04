Ravenna presenta il Quaderno di viaggio: un omaggio ai visitatori per annotare le suggestioni della città

Un quaderno di viaggio pensato per i turisti, dai più grandi ai più piccoli, dove prendere appunti, disegnare o colorare. È il nuovo progetto di Ravenna Tourism ideato per quando i turisti potranno tornare in città. In particolare per quando torneranno le classi in gita scolastica, un settore molto importante per il turismo ravennate. Il quaderno ripercorre con sette personaggi le “Vie di Ravenna”, il progetto di accoglienza della città. Il quaderno sarà distribuito in omaggio a coloro che prenoteranno una visita guidata allo IAT

l progetto e le illustrazioni sono state curate da Ahmet Poljac, diplomato all’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza, che ha coltivato il suo interesse per la grafica e l’illustrazione fin da piccolo, disegnando fumetti ispirati ai cartoni giapponesi e ai fumetti americani. Oggi si occupa di design della comunicazione e illustrazione, esplorando costantemente varie attività artistiche, con uno sguardo anche al marketing e al web design. Tra i suoi lavori recenti ci sono la cartina del progetto Use-It, presentata lo scorso autunno nell’ambito della Notte per Dante e la comunicazione del Festival delle Culture di Ravenna.