L’AC Godo comunica la scomparsa dello storico presidente Valentino Marzolla, i rappresentanti della società sportiva e la comunità si stringono attorno alla famiglia e ai conoscenti.

Valentino, classe 1939, è stato uno storico dirigente e, dalla stagione 2006/2007 ha ricoperto la carica di presidente. Oltre che figura importante per la società è sempre stato un appassionato di sport e profondo conoscitore del mondo calcistico. Nonostante le difficoltà di salute è sempre stato in grado di valorizzare l’AC Godo organizzando eventi come “La Festa dello Sport”.

I funerali si svolgeranno sabato 25 gennaio a Godo alle 10:15 presso la Pieve di S. Stefano in Tegurio.