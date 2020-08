La camera ardente è stata allestita alla chiesa San Rocco, dove c’è già un continuo afflusso di fedeli.

Diocesi

È morto ieri notte, alla vigilia della festa di San Rocco e nel giorno dell’Assunzione di Maria, che tanto amava, don Ugo Salvatori, parroco di San Rocco. 78 anni, era nato a Roncalceci ed è stato ordinato sacerdote dall’arcivescovo Salvatore Baldassarri, nel 1967.

Da ieri mattina la sua San Rocco è un via vai di fedeli raccolti in preghiera, silenziosa e attonita, per la morte del sacerdote, la cui azione pastorale è stata caratterizzata dalla cura delle anime e dall’azione caritativa conosciuta in tutta la città.

Su sua iniziativa, negli anni, la parrocchia di San Rocco è diventata un centro di carità costante, concreta, per gli ultimi. Aveva realizzato e gestiva concretamente la mensa di fraternità, il dormitorio Buon Samaritano, la casa di accoglienza per minori non accompagnati Arcobaleno, la scuola per stranieri. Era presidente della Fondazione San Vincenzo de’ Paoli, responsabile delle case di riposo Betania a Marina Romea e San Lorenzo a San Pietro in Vincoli e di una casa di preghiera. Canonico del Capitolo della Cattedrale, era membro del consiglio presbiterale del collegio dei consultori.

La Diocesi e l’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, ne annunciano con dolore la morte, nel ricordo del tanto bene compiuto per tutta la comunità.

I funerali si svolgeranno martedì mattina alle 9.30 nella parrocchia di San Rocco

Il Presidente della Croce Rossa Italiana di Ravenna, Alberto Catagna, appresa la scomparsa di Don Ugo, ne ricorda la stretta collaborazione avvenuta negli anni, intensificatasi a inizio emergenza. “Questi ultimi mesi hanno visto una collaborazione senza pari di tutte le realtà pubbliche e private del territorio e con le strutture gestite da Don Ugo il sostegno è iniziato fin da subito. Condividere l’aiuto alla comunità, significa creare legame. Ciò ha significato guardare oltre alle singole appartenenze e muoversi con obiettivi comuni. A nome mio e del Consiglio Direttivo della Croce Rossa porgo un ultimo saluto affettuoso a Don Ugo, al suo impegno e alla sua progettualità che hanno caratterizzato da sempre la rete di sostegno del territorio Ravennate. Sono certo però che mai come nell’aiuto al prossimo quanto di buono fatto continui a vivere e a moltiplicarsi all’interno della comunità, e il ricordo di chi ci lascia oggi, saprà trovare memoria in tutti coloro che hanno ricevuto il bene.”

Alla sua età era pienamente in salute, nel corpo e nella mente. Salvo un cuore debole in ogni senso, che troppo spesso si è gonfiato e rigonfiato oltre misura di amaro e di lacrime (vere) per gli insulti di una vita da imprenditore d’assalto della carità cristiana, combattuta in prima linea sul rasoio degli incerti e delle batoste. Sempre in divisa da prete, mai in giacca e cravatta, tra i soldati emarginati. Esposto ad ogni genere di assalti. Pochi giorni di sole, tanti temporali e querele.

Finché nella notte dell’Assunta quel cuore gli ha detto che era ora di cambiar vita, basta coi tribunali degli uomini. E la Madre l’ha preso per mano verso la Corte Altissima. I suoi veri affari, gli ultimi degli ultimi, giunti lassù prima di lui, fila interminabile, accompagnano il loro don Ugo (sì, don Ugo, monsignore solo per le gerarchie) non già al banco degli imputati, ma alla destra del Giudice.

Caro don Ugo, mio burbero e rude, ma sincero amico dell’anima, compagno su due lunghe strade in salita, ora è il mio cuore, in debito di riconoscenza ed affetto, che spreme amarezza e lacrime. Lo solleva la certezza che stai meglio lì, che da lì puoi dirigerci e guidarci in sicurezza da ogni male. Con l’abbraccio che Alvaro non ti ha mai dato. E tu prega perché succeda dal vivo.