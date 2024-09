“Ancora una volta Ravenna Park Race si conferma un grande successo. Le bellezze della natura che questo territorio offre sono state, nuovamente, al centro di una bellissima manifestazione.” Queste le prime parole di Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, al passaggio sotto il traguardo degli ultimi atleti in gara, in una domenica finalmente fresca e ventilata, ma soleggiata e perfetta per correre.

La sesta edizione di Ravenna Park Race prosegue il trend in crescita di questa manifestazione. Grazie ai circa 1400 partecipantil’edizione 2024 raggiunge il record degli iscritti. Sempre più, la grande partecipazione di runner e camminatori a questa gara, porta con sé il messaggio di quanto sia bello fare sport e attività all’aperto in un contesto naturale. Il modello di sostenibilità portato avanti anche nella sesta edizione della Ravenna Park Race ha sensibilizzato i partecipanti non solo sul rispetto delle regole sportive, ma anche sulla tutela dell’ambiente circostante attraverso comportamenti consoni.

Sono tanti i motivi per essere soddisfatti, a partire dalla conferma dei due percorsi da 21km e 10km, che esaltano la bellezza di un angolo di natura incontaminata. La massicciata lungomare di Casal Borsetti, gli stradelli della Pineta San Vitale, la Pialassa Baiona con le sue aree lagunari e quelle più paludose sono luoghi che riempiono gli occhi e lo spirito. Senza dimenticare i meravigliosi aironi rosa, lì quasi come spettatori pronti ad incitare gli atleti e non solo. Non passa però in secondo piano l’aspetto agonistico della competizione, soprattutto nella Trail Running 21Km.

Per la categoria maschile, vincitore e primo assoluto Andrea Sgaravatto dell’Atletica Casone Noceto, con il tempo di 1h15’09. Insieme a lui hanno completato il podio Giusto Simone dell’Atletica Avis Castel S.Pietro e Adil Babiker Gabrimichel della Pol. Santa Lucia. Tra le donne a vincere è stata Giorgia Mancin della Running Club Comacchio con il tempo di 1h34’’38. Sul podio anche Lucia Terlizzi del GP Avis Taglio di Po e Patrizia Badiali della Leopodistica. Tutte le classifiche sono disponibili sul sito www.ravennaparkrace.com.

Un successo a 360 gradi frutto anche della collaborazione fra Ravenna Runners Club e i partner istituzionali come CSI, Lidi Nord Eventi Aps, Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del parco del Delta del Po. A rendere possibile la sesta edizione di Ravenna Park Race tutti i volontari che hanno garantito i servizi necessari allo svolgimento dell’evento: Polisportiva Stella Rossa di Casal Borsetti, la Pro Loco di Marina Romea, di Porto Corsini, di Casal Borsetti e di Punta Marina, Avis Ravenna, Advs Ravenna, Asd Podistica Alfonsine, TTRA e Linea Rosa. Doveroso un ringraziamento anche ai partner: Martini Alimentare, Consar, Innova. Mobility partner: Moreno, Moreno renting. Hospitality partner: Club del Sole. Ai fornitori ufficiali che sostengono Park Race: Ethic Sport, Frullà, GranFrutta Zani, Eurocompany, Sportlab. Media partner Radio Studio Delta e Publimedia. Infine, non può mancare il ringraziamento a Casal B Sport che ha ospitato il villaggio della manifestazione.