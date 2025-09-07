“Le straordinarie bellezze che questo territorio offre e una bellissima domenica di sole hanno reso la settima edizione della Ravenna Park Race un successo. Uno straordinario appuntamento che, ancora una volta, ha unito al meglio natura e sport”. Queste le prime parole di Stefano Righini, Presidente di Ravenna Runners Club, al passaggio sotto il traguardo degli ultimi atleti in gara.

La settima edizione di Ravenna Park Race andata in scena oggi (domenica 7 settembre) si conferma un momento perfetto per gli appassionati di running, ma anche trail, walking e, soprattutto, della natura incontaminata. Grazie ai 1450 partecipanti l’edizione 2025 supera ogni record di presenza confermando il trend in crescita della manifestazione. Ancora una volta la grande partecipazione di runner e camminatori porta con sé il messaggio di quanto sia piacevole fare sport e attività all’aperto in un contesto naturale. Il modello di sostenibilità portato avanti anche in questa edizione della Ravenna Park Race ha sensibilizzato i partecipanti non solo sul rispetto delle regole sportive, ma anche sulla tutela dell’ambiente circostante attraverso comportamenti consoni.

Non passa però in secondo piano l’aspetto agonistico della competizione, soprattutto nella Trail Running 21Km. Per la categoria maschile, vincitore sui 21K e primo assoluto Simone Giusto dell’Atletica Avis Castel S.Pietro, con il tempo di 1h17’32. Insieme a lui hanno completato il podio Michele Vanzetto dell’Atletica Imola Sacmi Avis (1h18’33) e Nicholas Turetta dell’Atletica Agordina (1h18’57). Tra le donne a vincere è stata Federica Moroni dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo con il tempo di 1h26’’28. Sul podio anche Giorgia Bonci di LifeRunner (1h27’00) e Giorgia Mancin della Running Club Comacchio (1h34’39). Tutte le classifiche sono disponibili sul sito https://my.raceresult.com/357748/results.

Un successo a 360 gradi frutto anche del grande impegno di centinaia di volontari guidati nell’organizzazione dallo staff di Ravenna Runners Club. Uno stuolo di persone senza le quali tutto ciò non sarebbe possibile. A fornire il personale necessario saranno la Polisportiva Stella Rossa di Casalborsetti, la Pro Loco di Marina Romea, di Porto Corsini, di Casalborsetti e di Punta Marina, Avis Ravenna, Advs Ravenna, Asd Podistica Alfonsine, TTRA, Linea Rosa eAssociazione di Protezione Civile PSA Poseidon Soccorso Alluvionale. Volontari fondamentali proprio come i partner dell’evento: Martini Alimentare, Consar, Innova. Hospitality partner: Club del Sole. Fornitori ufficiali: Ethic Sport, Frullà, GranFrutta Zani, Eurocompany. Media partner: Radio Studio Delta e Publimedia. Partner istituzionali: CSI, Lidi Nord Eventi Aps, Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna e Parco del Delta del Po.