Ravenna, parcheggi per il centro: ecco come cambia il piano sosta

Dal primo marzo cambia il piano sosta del Comune di Ravenna. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Barattoni in conferenza stampa. Tre le fasce tariffarie: la prima costerà due euro all’ora e la seconda 1,50, entrambe avranno la prima mezz’ora gratuita. La terza fascia, invece, costerà 1 euro all’ora. Nella seconda e nella terza fascia sarà possibile avere un abbonamento giornaliero rispettivamente da 8 o 4 euro, nella terza fascia ci sarà anche un abbonamento mensile pensato per i lavoratori del centro storico a 35 euro. Cambia inoltre l’accesso alla ztl, che non sarà più garantito ad auto ibride ed elettriche, mentre la sosta gratuita nei parcheggi blu continuerà solo per le auto elettriche. Infine, diventeranno blu gli stalli di: via Venezia, via Giovanni Falier, via Gastone de Foix, via Adeodato Ressi, via Port’Aurea.