È quanto hanno accertato gli ispettori dell’ITL di Ravenna a seguito di un controllo che ha interessato, tra le altre, una società edile con sede in città.

L’attività informativa ha consentito di appurare che la sede legale indicata nei documenti non risultava attiva, in quanto sconosciuta all’indirizzo riportato.

Da successivi approfondimenti, che hanno interessato 6 lavoratori nel periodo dal gennaio 2023 al gennaio 2025, è emerso che i muratori percepivano compensi che non risultavano registrati nelle buste paghe, e che le giornate di lavoro non venivano comunicate alla Cassa Edile di Ravenna.

È stata, altresì, accertata la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza, in quanto alcuni muratori lavoravano senza essere stati sottoposti alle visite mediche obbligatorie e senza essere stati formati per i rischi nei cantieri.

Al termine delle verifiche sono state comminate sanzioni pari a 16.000 euro.