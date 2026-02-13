Sarà Ravenna la sede delle finali di Coppa Italia Serie B di volley. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi dalla Federazione Italiana Pallavolo, al termine della riunione del Consiglio Federale. L’organizzazione dell’evento, in programma da giovedì 2 a sabato 4 aprile, è stata affidata alla società Olimpia Teodora Ravenna.

Una delle piazze storiche della pallavolo italiana torna così protagonista per tre giorni con un appuntamento di livello nazionale che vedrà in campo le migliori formazioni dei campionati di Serie B maschile e femminile.

Si tratta di tre diverse Final Four: Serie B maschile, Serie B1 femminile e Serie B2 femminile, per un totale di 12 squadre qualificate. Tra queste anche la stessa Olimpia Teodora, capolista del Girone B di B1, che giocherà davanti al proprio pubblico.

Le squadre qualificate

Serie B Maschile: Kerakoll Sassuolo (MO), Volley Veneto Bardolino (VR), Maury’s Com Cavi Tuscania (VT), PAG Volley SSD (LE).

Serie B1 Femminile: Volley 2001 Garlasco (PV), Olimpia Teodora Ravenna (RA), Banca Annia Aduna (PD), Tonno Callipo Calabria (VV).

Serie B2 Femminile: Hydroplants Soliera150 (MO), Blu Team Pavia Udine (UD), Ferraro Volley Roma, ASD Orlandina Volley (ME).

Per Ravenna si tratta di un ritorno di prestigio nel panorama nazionale della pallavolo, con un evento che richiamerà atleti, staff e tifosi da tutta Italia, confermando il forte legame tra la città e questo sport.